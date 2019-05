Brice éliminé de "Koh-Lanta" : "C’est Maxime qui doit gagner"

D’après Sophie, vous avez sous-estimé le lien qui unissait Clo et Cindy. Vous partagez son analyse ?

Tout à fait. Sur l’île des ex-Bleus, on avait une stratégie en place avec Mohamed, Maxime et Clo. Elle nous avait confirmé qu’elle nous suivrait par la suite et quand j’ai eu l’idée d’éliminer Cindy, je suis allé lui en parler. Le problème, c’est qu’après la réunification, les anciens bleus se sont un peu désunis. Clo en a peut-être profité pour se rapprocher de Cindy à ce moment-là. Et malheureusement elle est allée lui dire que je voulais voter contre elle. Si elle ne lui avait pas dit, les choses se seraient passées un peu différemment pour moi.





A quel moment sentez-vous que les choses vont mal tourner pour vous ?

Quand Cindy sort son collier d’immunité. Je ne m’y attendais pas du tout. Dans ma stratégie, certaines personnes étaient prêtes à me suivre. Et puis lorsque Cindy sort son collier, ils se disent qu’ils n’ont pas envie de se la mettre à dos et ils renoncent à voter contre elle. Ma seule solution, c’était donc de trouver un collier d’immunité, que j’ai cherché tout l’après-midi, en vain.