"L'amour est dans le pré" : Didier, éleveur de vaches de l'Aveyron, régale les fans de l'émission

La saison 14 de "L'Amour est dans le pré" se poursuit sur M6. Ce lundi soir, les téléspectateurs ont découvert les courriers des prétendants et prétendantes et assisté avec impatience aux speed-datings de Sandrine et Didier. La première est éleveuse canine dans les Bouches-du-Rhône, le second éleveur de vaches dans l'Aveyron.





Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'agriculteur de 57 ans a capté l'attention des téléspectateurs. Son attitude et son accent chantant laissent certains perplexes, mais beaucoup se sont immédiatement attachés à celui que la production de l'émission considère comme "la mascotte de cette saison 14". Sur Twitter, ils ont partagé leurs réactions face à cet homme qui n'a jamais eu de relations amoureuses, mais qui a prouvé une fois de plus qu'il ne manquait pas d'audace.