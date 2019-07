"Pékin Express" : les spectateurs ont déjà leurs chouchous et leur bête noire

L’émission "Pékin Express" a fait son retour sur M6 jeudi soir, avec au programme toujours autant d’aventure, d’humour et d’émotions. Pour cette douzième saison, même recette : une course, des binômes, un sac à dos, un euro par jour. Cette année, les candidats sont en Amérique latine, pour un parcours de 10.000 km, du Guatemala à la Colombie en passant par le Costa Rica : la "route des volcans".





Lors du premier épisode, les téléspectateurs ont pu découvrir les huit duos en compétition. Une mère et sa fille, deux frères, un coach et son élève, deux inconnus, deux Miss, deux sœurs, un couple marié, et un père et son fils. Ces derniers, Patrice et Benjamin, sont déjà les chouchous du public. Les deux nordistes, très complices, ont montré qu’ils aimaient rire en toute circonstance, même lorsqu’ils galèrent sur un paddle.