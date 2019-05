"Trop déçue qu'Alexia soit partie" : l'affiche de la finale de Top Chef écœure certains internautes

Ils n'étaient plus que trois à pouvoir accéder à la grande finale de la 10e saison de Top Chef. Ce mercredi 1er Mai, Alexia, Guillaume et Samuel devaient chacun imaginer une épreuve avec des produits qui leurs tiennent à cœur, et faire réaliser leur création aux deux autres. Samuel et Guillaume ont été les plus forts. Enfin, pas vraiment selon les twittos.