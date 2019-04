"Quand on est prudent, on n'emmène pas une senior au ski" : Ruquier tacle (encore) Brigitte Macron sur son âge

C'est une blague qui n'a pas dû faire rire Brigitte Macron. Samedi soir, dans "On n'est pas couché" sur France 2, Laurent Ruquier a pris un malin plaisir à se moquer de l'âge de la Première dame. Alors qu'il évoquait l'histoire de Geneviève Legay, cette manifestante grièvement blessée par un policier à Nice au cours d'une manifestation des Gilets Jaunes la semaine précédente, Laurent Ruquier a envoyé une petite pique au président. "Il faut comprendre les CRS. Quand on a eu affaire à des boxeurs professionnels, des Black blocs surentraînés, ça doit pas être désagréable de rentrer dans une petite vieille qui ne tient plus debout", a commencé l'animateur qui est revenu ensuite sur la réaction très critiquée d'Emmanuel Macron.





"La polémique est venue surtout du président de la République Macron, qui n'a pas pu s'empêcher de déclarer, je cite : "Pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Je pense que, qu'on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celles-ci. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être aussi une forme de sagesse'", a poursuivi Laurent Ruquier.





"On aurait envie de lui répondre : Quand on est prudent, on n'emmène pas une senior au ski non plus", a-t-il lancé face à un public divisé. "Oui, je sais, c'est pas bien pour Brigitte, mais qu'est-ce que vous voulez monsieur le président, je suis comme vous, je n'ai pas pu m'en empêcher", s'est amusé Laurent Ruquier.