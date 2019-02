VIDÉO - "The Voice 8" : Mika et Julien Clerc se disputent Mano, le chanteur de metal tahitien

Mika, de son côté, salue "l’audace" de Mano. Et se lance dans l’un de ces exposés dont on ne sait jamais tout à fait comment il va se terminer. "Vous êtes venu de Tahiti avec votre énergie. Vous n’êtes pas là par hasard. Ce que vous avez fait était très bien étudié. On sentait une intensité. Il n’y avait rien de blasé", explique-t-il, avant de se tourner vers ses collègues.





"On est tous différent. Et ce qui nous réunit tous, c’est l’attente d’être étonnés par quelque chose qui ne nous appartient pas. Qui ne fait pas partie de notre culture musicale. Et ça nous donne de l’énergie dans le corps !", conclut le chanteur britannique, abonné aux candidats insolites de "The Voice".





Au moment de choisir son équipe, le valeureux Mano n’hésite pas longtemps. "Julien, avec tout le respect que je te dois, je vais aller avec Mika", annonce-t-il, fair play, d'une voix nettement plus douce que celle qu’il a employée quelques instants plus tôt derrière son micro. Vivement la suite !