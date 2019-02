VIDÉO - "The Voice 8" : humiliée à l’Eurovision, Lisa Angell "remet les compteurs à zéro"

"Je m’appelle Virginie, mais je suis plus connue sous le nom de Lisa Angell", explique la chanteuse à Jenifer, confiant ensuite son émotion de participer à l'émission de TF1. "Visiblement vous avez une histoire", observe Julien Clerc, "on entend que vous avez du métier quand vous chantez et quand on vous voit on a envie de connaître cette histoire-là."





Lorsque la chanteuse rappelle qu’elle a représenté la France à l’Eurovision et qu’elle a décidé de "remettre les compteurs à zéro", le public applaudit. "Il faut vous faire un peu plus confiance", l’encourage le vétéran des coaches. Alors que Soprano salue lui aussi "le métier", c’est Mika, qui ne s’est pas retourné, qui va livrer l’analyse la plus juste.