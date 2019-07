"Je suis une célébrité, sortez-moi de là" : qui est Giovanni Bonamy ?

"Pendant deux ans, j'ai voyagé dans toute l'Europe et c'était plutôt sympa", raconte-t-il à MCE en 2017. Depuis, Giovanni Bonamy parcourt les podiums des Fashion Weeks et enchaîne les campagnes. On l'a vu jouer la comédie aux côtés d'Eva Longoria pour L'Oréal ou poser en sous-vêtements pour Giorgio Armani. Vous avez raté une étape ? Reportez-vous à son compte Instagram, suivi par plus d'un demi-million de personnes. Il y poste beaucoup de photos de lui au travail, en famille avec sa nièce ou à la salle de sport. Une carte de visite qui est rapidement devenue son gagne-pain.