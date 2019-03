"Koh-Lanta" : retour de Victor, maux de ventre et collier d'immunité… Ce qu’il faut retenir de l’épisode 3

Victorieux de toutes les épreuves jusqu’ici, les jaunes ont eu du mal à encaisser leur première défaite. D’où les tensions entre Béatrice, leur footballeur de cheffe, et Steeve, le vétéran de l’équipe, au moment de construire un radeau pour l’épreuve d’immunité. Mais un événement imprévu va remettre tout ce petit monde d’équerre. Carinne souffrant de maux de ventre persistants, les jaunes sont obligés d’appeler l’équipe médicale. La coiffeuse du Calvados est hospitalisée et ne peut participer à l’épreuve immunité…





Comme c’est souvent le cas après un coup dur, les jaunes redoublent d’effort… et remportent leur troisième victoire de la saison. Après un départ catastrophe, les bleus font leur retard sur les rouges qui s’effondrent dans la deuxième partie du jeu. Après avoir récupéré les pièces d’un puzzle en mer avec leur équipe, les trois chefs devaient le recomposer le plus vite possible sur le rivage. Chloé, déstabilisée par les cris de ses camarades, et notamment de Maud, la commerciale belge, échoue et envoie son équipe au conseil.