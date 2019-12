Miss France 2020 : les premières heures de la nouvelle vie de Clémence Botino

LE WE 13h

Elle est et sera toujours Miss France 2020. Clémence Botino, Miss Guadeloupe, a reçu la couronne de Miss France samedi soir à l'issue d'un concours ultra-disputé à Marseille et en direct sur TF1 devant près de 8 millions de téléspectateurs. La jeune fille, âgée de 22 ans est étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne à Paris. Mais pendant une année, elle sera Miss France et laissera ses études en attente pour commencer une nouvelle vie.

En exclusivité, une équipe de TF1 a pu suivre Clémence Botino dans les premières de sa nouvelle vie. A peine élue, elle enchaîne les photographies et interviews, et ce avec le sourire malgré la fatigue. Ce 15 décembre 2019 au petit matin, sa première séance photo a commencé sur le balcon d'un grand hôtel marseillais.