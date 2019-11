REVIVEZ - Sami El Gueddari remporte la finale de "Danse avec les stars 10" : "Je voulais montrer que le handisport mène à tout"

Au terme d'une finale placée sous le signe de la bienveillance, c'est Sami El Gueddari qui remporte cette 10e edition de "Danse avec les stars" avec 62% des votes du public. Clément Rémiens, vainqueur l'an dernier, a remis le trophée au nageur handisport, qui a offert une belle leçon d'humanité et de tolérance. "Merci à Fauve parce qu'on a passé des heures à travailler", a débuté le gagnant, remerciant également tous les danseurs, les célébrités et les juges. "C'est pas grand-chose mais en démarrant cette aventure, je voulais montrer que le handisport mène à tout et qu'on peut gagner DALS", a-t-il poursuivi.

"Et si ça a donne envie à des jeunes de faire du sport et à des coachs de les traiter comme des personnes normales, c'est formidable. On n'attend pas de la condescendance ni un regard d'apitoiement", a conclu Sami El Gueddari. Quant à Ladji Doucouré, qui n'a pas démérité, il a également eu un mot pour sa partenaire. "Je voulais remercier tout le monde et surtout remercier Inès, parce que... Juste parce que. Merci pour tout, ça n'a pas été facile parce que je ne suis pas danseur", a lancé l'ex-champion du 110 mètres haies, très ému, tout comme sa partenaire Inès Vandamme.