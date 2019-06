REVIVEZ - The Voice 8 : c'est la jeune Whitney qui a remporté la finale !

Un an après Maëlle, Whitney sera-t-elle la deuxième candidate à remporter "The Voice" ? Depuis les auditions à l’aveugle, les téléspectateurs de TF1 se sont attachés à cette jeune étudiante en droit, originaire d’un petit village du Gard dont les habitants, enthousiastes, l'ont suivie jusqu'au plateau de l'émission. Parce que ses parents ont choisi son prénom en hommage à l’interprète de "I will always love you", un tube mythique qu’elle n’a pas eu peur de reprendre lors de la terrible épreuve des KO. Parce que son petit gabarit contraste avec la puissance de sa voix, jamais prise à défaut, même lorsqu’elle s’attaque toute seule à l’incontournable "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper. Et puis aussi parce qu’elle fait preuve d’un courage formidable face à la maladie qui la fait tant souffrir avant chaque prime.