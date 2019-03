"The Voice 8" : Adrian Byron Burns, le bluesman de 67 ans a cru que personne n'allait se retourner pour lui

Les premières notes de "Father and son" de Cat Stevens résonnent, Adrian Byron Burns commence à chanter et les coachs semblent charmés. "C’est bourré de charme", glisse Mika à Jennifer tandis que Julien Clerc écoute les yeux fermés et que Soprano dodeline de la tête. Il faut pourtant attendre la dernière seconde pour voir deux fauteuils se retourner. "On ne pouvait pas, on était obligé", s'exclament Mika et Soprano. "J’ai entendu ce grain de voix, c’est délicieux. Vous chantez d’une manière où on se sent tout de suite rassuré et bercé, j’avais tellement peur de me retourner et de ne pas trouver la voix raccord avec la personne. J’attendais de voir un jeune homme de 34 ans de Clermont-Ferrand passionné de cette musique là", commence le premier.