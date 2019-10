VIDÉO - Battles de "The Voice Kids" : la puissance d'Ali sur "Envole-moi" bluffe Amel Bent

PETIT GÉNIE - Ce vendredi 4 octobre, TF1 proposait la deuxième session des battles de "The Voice Kids". Le jeune Ali a gagné son ticket pour la demi-finale grâce à sa prestation sur "Envole-moi" de Jean-Jacques Goldman.

Il a mis tout le monde d'accord. Ce vendredi 4 octobre, TF1 diffusait la deuxième et dernière session des battles de "The Voice Kids". Au cours de la soirée, les coachs ont pu compléter leurs équipes pour la demi-finale. Et dans la team Amel Bent, c'est Ali, 12 ans, qui s'est fait remarquer. Déjà aux auditions, le jeune candidat qui vient de Casablanca, au Maroc, avait enthousiasmé les coachs avec sa reprise de "Who’s lovin’ you" des Jackson Five. Amel Bent n'avait d'ailleurs pas hésité à bloquer Jenifer pour s'assurer que le jeune talent rejoigne son équipe.

"Ali, c'est une espèce de petit génie. Dans mon équipe, c'est celui qui a la plus grande technique vocale", a expliqué vendredi soir Amel Bent, qui avait choisi de le faire chanter avec Enzo, 11 ans, et Amélie, 13 ans, la jeune candidate québécoise. Si les trois talents n'ont pas démérité sur le titre "Envole-moi', de Jean-Jacques Goldman, Ali a su tirer son épingle du jeu.