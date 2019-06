"Demain nous appartient" en prime : le "cadeau au public" d'Ingrid Chauvin a comblé les téléspectateurs

"On le vit comme un double cadeau : pour nous et pour le public. L'idée de la production et de TF1, c'était de remercier le public qui nous est fidèle depuis le départ en leur offrant une soirée exceptionnelle. C'est aussi un cadeau pour nous parce que tourner dans les conditions d'un prime, c'est plus agréable, on a plus de temps pour travailler", avait poursuivi la comédienne. "Le prime a été amorcé dans la quotidienne de ce lundi, en faisant rentrer de nouveaux visages. Il y a eu une véritable évolution émotionnelle pour quelques personnages. Et il y aura bien sur des conséquences dans la suite de l'histoire. Les auteurs ont fait un travail délicat afin que le public de 'Demain nous appartient', tout comme les téléspectateurs qui ne suivent pas la série, puissent trouver leur compte", avait conclu Ingrid Chauvin.