Frédéric éliminé de Koh-Lanta : "Me reprocher d’être trop stratège, c’est complètement idiot !"

Pour gagner "Koh-Lanta", il faut être physique, stratège et sympa à la fois ?

Il faut savoir un peu s’écraser. Dans tous les Koh-Lanta que j’ai vus, la personne qui gagne est celle qui sait ne pas trop montrer ses forces. Quand on est trop fort au début, on fait peur très rapidement. Il faut savoir être dans l’ombre de quelqu’un, se placer. C’est la recette universelle pour tous les anciens et futurs gagnants de Koh-Lanta.





Vos favoris pour la victoire ?

Quand je suis sorti, j’avais des projets d’alliance avec Cindy, mais aussi Cyril et Maud que j’avais tous les deux bien aimés dans les premières heures de l’aventure. J’espère qu’ils vont pouvoir aller le plus loin possible.





Vous qui êtes photographe, ça ne vous a pas manqué de ne pas avoir un appareil sous la main pendant cette aventure ?

Ah si, dès le premier jour ! Dès l’aéroport ça m’a manqué de ne pas faire des photos. Après on s’y fait. Au début de l’émission, je m’intéressais beaucoup à la technique, je regardais si j’étais bien cadré. Et puis au bout de deux jours on oublie. Mais il y avait tellement de paysages extraordinaires aux Fidji que ça m’a manqué, oui.