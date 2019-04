Victor éliminé de Koh-Lanta : "Je préférais regretter de sortir que d’avoir joué le collier pour rien"

Lors du conseil des rouges, vous évoquiez votre tempérament qui vous joue également des tours dans votre vie professionnelle…

C’est vrai que j’aime bien me mettre en avant. Dans ma vie professionnelle, comme sur le camp à Koh-Lanta. En arrivant sur l’île, je me suis donné à fond et j’ai l’impression que tout ce que j’ai fait, c’était pour le bien de l’équipe. Au final, tout ce qu’on retient, c’est que je suis le mec qui veut absolument pêcher le premier poisson au détriment d’Alex. Alors que dans mon esprit il n’y avait pas de compétition entre nous. Je pense aussi qu’il y a eu de la jalousie, de la malveillance de la part de certains qui ont interprété à leur manière tout ce que je faisais.





Et ça c’est pareil dans le boulot ?

Si j’ai craqué, c’est parce qu’il y avait un vrai parallèle entre ce que je vivais dans le travail avant de partir à Koh-Lanta et pendant l’aventure. Heureusement, ça s’est arrangé pour moi depuis sur le plan professionnel. On a reconnu mes qualités et je suis bien plus épanoui dans mon travail.