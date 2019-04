Xavier éliminé de "Koh-Lanta" : "Les trois autres m'ont volé mon aventure"

"Je n’ai rien à leur dire, même pas bonne chance". C’est avec des mots très durs que Xavier a dit adieu à ses coéquipiers de l’équipe rouge, à l’issue du 6e épisode de "Koh-Lanta : la guerre des chefs", ce vendredi 19 avril. Un crève-cœur pour ce père de famille de 53 ans, fidèle téléspectateur de l’émission.





LCI : Xavier, on a l’impression que votre parcours dans "Koh-Lanta" s’est terminé dans une mauvaise ambiance. Était-ce bien le cas ?

(Rires). Si le conseil avait eu lieu hier soir, je n’aurais pas le même sourire ! Ça s’est mal terminé en ce sens que les trois autres –Maud, Cyril et Alexandre– sont des acteurs qui m’ont volé mon aventure. Si bien que je ne leur souhaite absolument pas bonne chance sur le moment, de manière à ce que tout le monde se pose la question : pourquoi une telle dureté dans mes mots ? Pas de la méchanceté mais de la dureté. Ils ont fait sauter Victor, ils ont fait sauter Émilie… Ils sont revenus à la raison en faisant partir Chloé qui était leur protégée depuis le départ. Mais ce n’était pas suffisant et surtout c’était trop tard.





Depuis le début de la saison, cette équipe rouge fait des erreurs stratégiques en permanence, non ?

D’un point de vue télévisuel, on a cette impression de stratégie avec les départs de Victor, d’Émilie, le mien. Mais tout commence avec notre arrivée sur l’île et ce moment où on se retrouve à 21. On a l’opportunité de se connaître, de discuter de nos aptitudes physiques, etc. Avec Émilie, ancienne gymnaste comme moi, on s’est tout de suite trouvé des affinités. De son côté elle avait déjà discuté survie et parachutisme avec Victor. On s’était donc dit qu’on pourrait créer ensemble un petit noyau fort. Pas de stratégie mais une alliance pour faire une belle équipe en vue de la réunification.





Le moins qu'on puisse dire, c'est que cela n'a pas fonctionné...

Une chose est sûre : aucune équipe ne peut se décimer de la sorte avant la réunification. C’est d’une stupidité extrême ! Le problème, c’est que les autres ont fait allégeance à Chloé pour l’emmener le plus loin possible, quoi qu’il en coûte. Et cela a fini par tomber sur moi, même si j’ai tenté de passer à travers les gouttes.