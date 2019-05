Koh-Lanta, épisode 9 : Brice fait les frais de sa trahison et entraîne Sophie dans sa chute

Brice, lui, se rêve calife à la place du calife. Il a décidé d’éliminer Cindy (et Nicolas du même coup) en lui faisant croire que les aventuriers se sont mis d’accord pour éliminer Cyril et Maud. Si Angélique le suit, Clo n’est pas du tout d’accord… et va tout raconter à Cindy, sa grande copine ! "On va lui faire à l’envers et s’allier aux rouges", riposte aussitôt la Girondine qui s’impose, au fil des épisodes, comme la grande stratège de la saison. Ne reste plus qu’à rallier Maxime et Mohamed et le tour est joué. Mais les deux garçons hésitent...





Déjà protégés par le collier d’immunité, Cyril et Maud enfoncent le clou en remportant l’épreuve d’immunité, un jeu d’équilibre et d’adresse où chaque binôme doit lancer des noix de coco dans un panier en sautant d’une poutre. Une parenthèse sportive avant le retour au camp où Cindy décide de sortir le grand jeu… et le collier d’immunité qu’elle garde bien au chaud depuis plusieurs jours.