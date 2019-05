"J’avais de gros problèmes personnels" : les confidences de Sophie après son élimination de Koh-Lanta

Après le départ de Béatrice, on vous sent clairement déstabilisée. Est-ce que ce "Koh-Lanta" est devenu un peu trop stratégique pour vous à ce stade de l’aventure ?

Clairement. Je sais que c’est un jeu, mais au départ de l’aventure, j’étais davantage dans une optique de développement personnel et d’aventure humaine. Or après la réunification, l’aspect de l’émission change et j’ai été obligée de me plonger dans les stratégies. Là je me suis rendue compte que c’était quelque chose que j’avais du mal à faire. Et que je n’avais pas de plaisir à faire.