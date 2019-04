"Koh-Lanta" : le départ de Chloé, la colère de Nicolas, l’épreuve de la boue… Ce qu’il faut retenir de l’épisode 5

"Complètement débile", "Victor a fait du Victor"… Les jaunes nagent encore en pleine incompréhension après l’élimination surprise de l’orgueilleux parachutiste lors de l’épisode précédent. Persuadé que sa nouvelle équipe allait faire sortir Nicolas, en manque des siens, l’ancien membre des rouges n’a pas joué son collier d’immunité et s’est retrouvé une nouvelle fois sur la touche. Cette fois pour de bon.





Les jaunes, toujours emmenés par l’impériale Béatrice, vont se remotiver très vite pour l’épreuve de confort. Un jeu d’équilibre et d’endurance puisque les candidats doivent nager à tour de rôle jusqu’à un tremplin et récupérer huit bambous suspendus au-dessus d’eux. Nicolas, impressionnant, rapporte à lui seul six des précieux trophées et permet aux jaunes de l’emporter devant les rouges et les bleus.