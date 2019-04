"Koh-Lanta" : Victor scénariste… et victime du coup de théâtre de l'épisode 4

Estomaqués, Steeve et le reste de l’équipe refusent la proposition. "T’es pas dans la bonne optique", lui reproche Sophie pour qui le collier est une source de tension inutile au sein de l’équipe. Pour elle, comme les autres, plus vite Victor s’en débarrassera, plus vite il aura une chance de s’intégrer pour de bon après son retour inespéré dans l’aventure.





Lorsque le conseil commence, son issue paraît jouée d’avance. Nicolas, qui rêve d’une montagne de frites et d’un câlin de son fils, s’attend à rentrer chez lui en Belgique. Nous aussi, à vrai dire. Le vote commence alors, dans un silence de plomb, sous le regard attentif d’Alex et Maxime, les chefs des deux autres équipes.





Juste avant le dépouillement, Denis Brogniart demande si l’un des jaunes dispose d’un bracelet d’immunité et souhaite s’en servir. On s’attend à ce que Victor lève la main… mais non ! Le candidat reste impassible tandis que ses camarades affichent des mines interloquées. L’animateur dévoile le résultat des votes… et avec 4 voix contre 3, c’est Victor s’en va et Nicolas qui reste aux Fidji. "Je ne comprends pas", lâche Béatrice. Nous non plus.