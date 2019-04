"Koh-Lanta 2019" : Xavier éliminé, le calvaire des rouges continue... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 6

Quand ça veut pas, ça veut pas. Depuis le début de la nouvelle saison de "Koh-Lanta", la tribu rouge, les Kama, enchaîne désillusions et contreperformances. On se rappelle du départ retentissant de Victor, le parachutiste dont l’excès de confiance avait eu vite fait d’agacer ses compagnons de route. Puis de celui d’Emilie, la cheffe d’équipe qui avait pris fait et cause contre Chloé, la vaillante poissonnière, finalement éliminée la semaine dernière après une nouvelle défaite des siens à l’épreuve d’immunité.





Au début de l’épisode 6, les rouges ne sont plus que quatre –Cyril, Xavier, Maud et Alexandre– face à six jaunes et six bleus. Au bord du gouffre, le quatuor va se sublimer pour remporter l’épreuve de confort, un jeu d’équilibre sur barils et planches où les jaunes de Béatrice terminent à la deuxième place, devant les bleus de Maxime.