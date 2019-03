VIDÉO - "C'était beau !" : l'émouvant fado de Chloé a fait voyager les coachs de "The Voice"

Elle est venue pour "prouver à tout le monde qu'elle pouvait y arriver". Elle est repartie en ayant donné des frissons à quatre grands noms de la chanson française. Si tous ne se sont pas retournés, Chloé a tout même fait l'unanimité parmi les coachs. On ne compte plus le nombre de "c'est beau" que Jenifer, Julien Clerc, Mika et Soprano se sont lancés lors de la prestation de la jeune coiffeuse de 20 ans sur un fado portugais plein de sensibilité.





"Ça me rappelle mes racines. Ça peut toucher ma famille et leur faire l'électrochoc que j'attends", explique la jeune femme avant d'entrer en scène. "La musique, c'est une passion. Pas un métier", assure celle qui a "tout lâcher" pour tenter sa chance en tant que chanteuse. Cachée sous son chapeau noir, le talent originaire de la région de Montpellier a emmené l'ensemble du plateau de l'autre côté des Pyrénées avec son interprétation.