VIDÉO - "The Voice 8" : Jenifer prend sa revanche et bloque Mika… avant de s'en mordre les doigts

Satisfaite de son coup, Jenifer jubile : "Le B de banane, le L de Looser, le O de Oh tu es bloqué, le Q de Qui ?, le U de You et le E de Et elle est là la vengeance !". Alors que tous les coachs tentent d'attirer la candidate dans leur équipe, Jenifer met les bouchées doubles. "J'ai vraiment craqué sur ta voix, sur ton talent. (…) Ce qui me touche surtout dans ton interprétation, c'est la fragilité que tu as mis et la sensibilité, que seules nous deux on peut comprendre parce que je suis maman."





"Le seul bouton pour bloquer une seule fois un coach, je l'ai utilisé sur toi, alors j'espère que tu vas venir dans mon équipe !", poursuit l’interprète de "Ma révolution". Dommage pour Jenifer, les choses ne se sont pas passées comme prévu. "Mes enfants dictent mon cœur et ils m'ont dit maman si la personne se retourne, tu vas avec elle, c'est un ordre : ils m'ont dit tu vas avec Soprano", a expliqué la candidate. Pas de bol !