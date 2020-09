"The Voice Kids" : Lohi a "chamboulé" Jenifer avec "Avant toi" de Vitaa et Slimane

C'était un moment magique. Ce samedisoir, TF1 diffusait la deuxième session des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids". Et la soirée a été marquée par le trio composé de Noémie, Tess et Lohi qui ont donné la chair de poule à Jenifer en reprenant Avant toi, la chanson de Vitaa et Slimane. Et si les trois jeunes chanteurs ont livré une prestation bluffante, c'est Lohi qui a tiré son épingle du jeu. Agé de 13 ans, il avait déjà touché le jury lors des auditions à l'aveugle en interprétant Je veux être vieux, de Slimane, en hommage à son grand-père et à toutes les personnes âgées.