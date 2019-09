VIDÉO - "The Voice Kids" : Lola bluffe Jenifer avec "Stay" de Rihanna et gagne son ticket pour les demi-finales

GIRL POWER – Pour la première session des battles de "The Voice Kids", Jenifer a fait très fort en réunissant Lola, Aëlwenn et Nayana, un trio entièrement féminin qui a fait planer le jury.

Il y a du niveau dans l'équipe de Jenifer. Ce vendredi 27 septembre, pour la première session des battles de "The Voice Kids", la coach historique du programme a eu la bonne idée de concocter un trio entièrement féminin en réunissant Lola, 12 ans, Aëlwenn, 14 ans et Nayana, 14 ans. Les trois talents ont livré une reprise réussie de "Stay" de Rihanna qui a littéralement bluffé les coachs. "C'était une bataille très élégante", a jugé Jenifer ravie.

"C'était l'élégance et la classe sur scène", a confirmé Patrick Fiori. "Vos voix c'était juste du velours ou du cristal sur scène, vous avez été extraordinaires les filles, c'était un moment magique. Ça va être une tâche très, très difficile pour Jenifer. Je pense qu'elle ne va jamais autant galérer de sa vie", a jugé le chanteur. "La mise en scène était magique aussi", a souligné Soprano. "Elles se sont amusées aussi, on l'a senti. Elles se sont dit 'on va passer à la télé, on va chanter et on va le vivre pour de vrai'", a estimé le coach, avouant avoir un faible pour Lola.