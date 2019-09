VIDÉO - "The Voice Kids" : Philippe a scotché les coachs avec sa voix aussi puissante que celle de Mariah Carey

Il symbolise à lui seul la raison d'être de l'émission. Car Philippe a l'une des voix les plus remarquables de l'histoire de "The Voice Kids". Les coachs en recherche de sonorités exceptionnelles n'auraient pas pu tomber sur talent plus particulier que celui de ce Canadien de 15 ans, originaire du Nouveau Brunswick. "Ma voix recouvre environ cinq octaves", assure-t-il. Soit la puissance vocale de la chanteuse Mariah Carey.





"Quand je chante dans mon registre le plus bas, on peut penser que je suis un adulte. Quand je chante dans mon registre le plus haut, ça sonne plus féminin", explique-t-il. La pression des plateaux tv ? Il connaît. L'adolescent a déjà participé deux fois à "La Voix Junior", la version québécoise de "The Voice Kids". S'il est venu tenter sa chance en France, c'est pour "prouver qu’il n’en a pas fini".