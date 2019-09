VIDÉO - "The Voice Kids" : Manon, victime de harcèlement scolaire, éblouit le jury

ÉMOTION - Manon, une jeune candidate âgée de 15 ans, a bluffé le jury avec sa reprise de "Writing’s on the wall" de Sam Smith, vendredi soir lors des dernières auditions à l'aveugle de "The Voice Kids". Une victoire pour la jeune Marseillaise, victime de harcèlement à l’école.

C’était le moment fort de la soirée. Ce vendredi soir, TF1 diffusait la dernière soirée des auditions à l’aveugle de "The Voice Kids". Manon, une jeune Marseillaise de 15 ans, a particulièrement marqué l'émission avec sa reprise de "Writing’s on the Wall", de Sam Smith. Une audition qui résonne comme une victoire pour cette jeune fille victime de harcèlement physique à l'école et qui a trouvé refuge dans la musique. "Chanter, c'est une libération. Quand j'ai des soucis, je les oublie", confiait la jeune fille dans le portrait qui lui est consacré. "Il y a quelques années, j'ai subi des moqueries : t'es grosse, t'es moche... tout le temps on s'attaquait à mon physique. Ça m'a blessée et la chanson m'a aidée. Chanter, ça me permet de me libérer de tout le mal que j'ai en moi et de tout ce que j'ai pu vivre". Dotée d’une voix à tomber par terre,l'adolescente a littéralement mis le jury à ses pieds. Soprano a fini à genoux, tandis que Patrick Fiori est monté sur sa chaise ! "Personne ne s'approche. Je suis prêt à faire la guerre avec toi", a lancé Patrick Fiori à Soprano. "Tu fracasses, tu démontes, tu es terrible, tu m'as fait décoller et monter sur le siège. Depuis six saisons, je ne suis jamais monté sur le siège, mais que je suis fou, dingue, barjo de ta voix."

Je pense que tu as la voix, la beauté, le talent, le charisme d'une immense star. - Amel Bent

"Je ne vais pas en faire des tonnes mais je te veux dans mon équipe comme pas possible", a renchéri Soprano. "A un moment donné, j'ai cru qu'il y avait Adèle". Alors que les garçons se battent, Jenifer entre dans le jeu : "Maintenant Sopra, tu vas dans ton fauteuil", ordonne la coach, qui de son côté a bloqué Amel Bent. "J'ai essayé les trois boutons en même temps", s'amuse-t-elle. "J'ai bloqué ma copine pour toi, c'est dire si tu as dépassé l'amitié et l'amour que je peux avoir pour elle". "Je pense que tu as la voix, la beauté, le talent, le charisme d'une immense star", estime de son côté Amel Bent, déçue d'avoir été bloquée. Ravie et étonnée d'avoir suscité cet engouement, la ravissante demoiselle a choisi de rejoindre Patrick Fiori. Elle avait une bonne raison : c'est l'idole de sa maman !