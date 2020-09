"The Voice Kids" : Zoé se qualifie pour les demi-finales avec "Savoir donner", de Florent Pagny

Les spectateurs de "The Voice Kids" le savent bien : le talent n'attend pas le nombre des années. L'émission nous l'a prouvé une fois de plus avec un trio qui nous a offert une prestation de haute volée ce samedi soir sur TF1. Soprano a eu la bonne idée de réunir Zoé, 9 ans, Arnaud, 10 ans et Ilan, 11 ans sur Savoir donner, le titre de l'ex-coach de "The Voice" Florent Pagny.

"De toutes les fois où ils ont chanté cette chanson, c'est leur meilleure prestation. Je suis tellement fier d'eux",s'est enthousiasmé Soprano, au côté des autres coachs qui leur ont réservé une standing ovation. "C'était très intense en terme de voix et d'interprétation. Il y avait le bon dosage, l'unisson était juste, et ils sont petits en plus ! C'est tellement dur de vous départager", a admis Jenifer. "Vous avez su nous aimer et nous on vous aimera encore pendant longtemps", a lancé de son côté Patrick Fiori, lui aussi sous le charme.