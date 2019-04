VIDÉO - "The Voice 8" : Gjon's Tears "se dépasse" sur "Under Pressure" de Queen et se qualifie pour les battles

"On est aussi ici pour prendre des risques. J'ai voulu me dépasser avec cette chanson", a admis le candidat qui avait déjà bluffé les coachs lors des auditions à l'aveugle avec une reprise très personnelle de "Christine" de Christine and the Queens. Véritable OVNI musical de cette saison 8, le jeune Suisse de 20 ans devrait aller loin.