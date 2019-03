A L'AVEUGLE





Ce sont ses parents qui l'ont poussé à sortir de sa chambre et faire "The Voice". On découvre le prochain talent à l'aveugle sur "Iron Sky", de Paolo Nuttini. Banco : Jenifer se retourne sur Thomas, 21 ans, qui nous vient tout droit d'Italie. Mika se retourne à la dernière seconde... et il lui parle en italien pour le séduire ! Et ça marche , Thomas choisit de le rejoindre.