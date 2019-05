"The Voice 8" : équipes recomposées, talents éliminés... ces nouvelles règles qui font réagir les internautes

C'était une soirée riche en émotions. Et en discussions. Ce samedi, TF1 proposait la deuxième et dernière session des battles de "The Voice". Et comme la semaine dernière, les commentaires ont fusé sur ces nouvelles règles proposées lors des duels. En effet, pour cette 8e saison du télécrochet, Mika, Jenifer, Soprano et Julien Clerc avaient la possibilité de composer leurs équipes pour les live comme ils le désiraient. Seul impératif : avoir au final quatre talents dans leurs équipes respectives.





La semaine dernière, par exemple Soprano décidait de former un trio lors de la première Battle entre Scam, Talk et Mayeul, tandis que Mika choisissait de garder London Loko et Albi à l'issue de leur duel. Samedi, ce dernier a de nouveau fait réagir des internautes en éliminant deux talents d'un coup, en l'occurrence, Godi et Louna. Jenifer, elle, a créé la surprise en proposant à Geoffrey et Areski de former un groupe pour les live. Tandis que certains fans soutenaient les coachs dans leur audace, d'autres ont crié au scandale.