Déjà six semaines que les buzz virent au rouge, que les fauteuils se retournent et que les coachs se disputent les plus belles voix. Jenifer, Julien Clerc, Mika et Soprano sont repartis ce samedi soir en quête de nouveaux talents pour leurs équipes. De cette nouvelle soirée, on connaissait déjà une voix. Celle de la jeune Laura qui a interprété le titre "les Enfants paradis" de Damien Saez en hommage aux victimes du Bataclan.





On retiendra également la voix puissante de la Québécoise Valérie Daure; l'énergie du duo bordelais Scam Talk qui a enchaîné un freestyle avec Soprano mêlant rap et beatbox ou encore la folie d'Adrien, venu reproduire le film "The Greatest Showman" avec Hugh Jackman. Mais la prestation la plus marquante de la soirée restera sans aucun doute celle de Tania venue représenter la musique tzigane avec sa mère, la légendaire Negrita, pour l'accompagner à la guitare. Un moment de grâce pour Jenifer qui a dû aller sécher ses larmes en coulisses.