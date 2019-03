ETONNANTE





"Je suis folle !" : elle s'appelle Coco, elle a 26 ans et elle vient de Moldavie pour chanter "All by myself" de Céline Dion. La jeune femme adore l'esprit français et rêve de payer des impôts dans notre pays. Jenifer et Soprano se laissent convaincre par Coco qui exulte en découvrant qu'ils ont buzzé pour elle ! Mika et Julien Clerc se laissent envoûter à leur tour.