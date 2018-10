VIDEO - "Danse avec les stars 9" : Héloïse Martin assume ses rondeurs et éblouit le jury

Pour Héloïse, l’apprentissage va être aussi douloureux que révélateur. "Soit sensuelle, soit sexy !, lui intime Christophe. "Je n’ai pas l’habitude de jouer la séductrice", soupire la candidate. "Il y a tout qui tremble partout… Mes rondeurs, j’ai l’impression qu’il n’y a que ça qui ressort lorsque je danse ! Mais j’ai envie de me surpasser, de m’assumer moi. Et de ne pas avoir peur du regard des autres."





Sur la piste, la comédienne interprète une jeune femme qui attend son cavalier, en retard au bal de l’école. Elle lui envoie des SMS, malheureuse dans sa belle robe bleue. Lorsqu’il débarque enfin, elle le repousse puis se lance avec lui dans un Chacha endiablé au son du "Mamma Mia" de Abba. Souriante, énergique et toute en sensualité, Héloïse détonne et va livrer l’une des plus belles performances de la soirée. LA plus belle ?