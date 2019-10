VIDÉO - Battles de "The Voice Kids" : Antonia émeut les coachs avec "Je l'aime à mourir"

FRISSONS – Antonia, 10 ans, s'est qualifiée pour les demi-finales lors de la deuxième soirée des battles de "The Voice Kids", diffusée ce vendredi 4 octobre sur TF1. La jeune fille de 10 ans a une fois de plus fait chavirer les coachs.

Elle nous a (encore) donné des frissons. Antonia, la jeune chanteuse de l'équipe d'Amel Bent, s'est qualifiée vendredi soir pour les demi-finales de "The Voice Kids". Au cours de cette deuxième soirée des battles, la jeune fille âgé d'à peine 10 ans a livré une prestation bluffante. En compagnie de Coline, 14 ans, et de Camille, 11 ans, elle a interprété une très jolie version de "Je l'aime à mourir", de Francis Cabrel. Un vrai moment de grâce qui a ému les coachs. Patrick Fiori avait du mal à retenir ses larmes durant la prestation.

"C'était parfait, il n'y en a pas eu une à côté, c'était très délicat", a estimé Jenifer. "Et on distinguait bien vos trois timbres très différents avec quelque chose qui vous relie : la fragilité, la sensibilité. Pour la suite, si je devais avoir un petit faible ce serait pour Antonia." "C'était sublime", a renchéri Soprano. "Vous avez été magnifiques et j'ai eu un grand plaisir à réécouter cette chanson", a complété Patrick Fiori. "C'est Antonia mon coup de cœur", a conclu le coach qui, on se souvient, avait été bloqué par Soprano lors de l'audition à l'aveugle de la jeune fille. Sans surprise, Amel Bent a choisi d'emmener celle qui a fait l'unanimité auprès de ses camarades.