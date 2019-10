"J'ai les larmes aux yeux" : la série "Pour Sarah" émeut les internautes

SPOILERS - Ce jeudi soir sur TF1, deux nouveaux épisodes de "Pour Sarah" étaient diffusés. Les téléspectateurs sont restés sans voix face au réalisme du scénario.

Le producteur canadien François Rozon a choisi de parler d'un moment douloureux dans sa vie. C'était en 2010, à Montréal. Du jour au lendemain, sa vie bascule quand sa fille de 16 ans est grièvement blessée dans un accident de voiture. Cinq ans plus tard, le réalisateur prend la caméra et tourne une série dramatique, "Pour Sarah". Diffusée en 2015 sur une chaîne québécoise, elle est aujourd'hui adaptée par TF1 et diffusée les jeudis soir.

A la question, pourquoi cette série, François Rozon répond qu'il a voulu alerter les plus jeunes, comme un signal d'alarme pour rappeler que du jour au lendemain tout peut basculer. Dans les épisodes diffusés ce jeudi soir, les spectateurs ont découvert que Sarah allait avoir des séquelles physiques importantes. Et cette scène, jugée plutôt réaliste par les utilisateurs de Twitter, les a touchés.