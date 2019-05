"Clem" : pourquoi Elodie Fontan quitte la série

L'annonce a provoqué de nombreuses réactions, à commencer par son partenaire à l'écran, Agustin Galiana qui a commenté le post de l'actrice : "Tu es mon plus bel amour à l'écran… pour toujours. Ça a été un vrai plaisir Elodie ! On t'aime !", a-t-il publié sur Instagram. Les fans de la série ont eux aussi réagi à cette annonce en partageant leur déception : "Tout le monde part.. Et maintenant toi...", "Cette saison est vraiment déroutante .... un peu déçue de tous ces départs quand même".