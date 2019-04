Frédéric éliminé de "Koh-Lanta" : "Je ne confierais pas mes enfants à Maxime !"

Que reprochez-vous, au fond, à Maxime ? C’est quand même un super aventurier…

Humainement, il n’y a pas de problème. Je ne lui reproche même pas de m’avoir éliminé aux ambassadeurs. Moi-même à sa place, j’aurais pu éliminer quelqu’un de mon équipe. Seulement il avait un double statut. Il était ambassadeur ET chef d’équipe. Quand on accepte cette responsabilité, on ne sacrifie pas une personne. Et puis il nous a beaucoup parlé de son métier, tous les jours passés ensemble. Il est guide d’expédition. Or un guide qui accepte un pourcentage de pertes, je ne lui confierais pas mes enfants ! (rires)





Avez-vous l’impression que votre sens de l’humour a fait du bien dans cette émission où certains sont prêts à tout pour gagner ?

Je suis resté moi-même, comme dans la vie de tous les jours. On peut faire les choses sérieusement… sans se prendre au sérieux. Il faut prendre un peu de recul. Koh-Lanta, c’est une formidable aventure humaine. Mais ce n’est pas non plus la guerre. On ne va pas là-bas pour défendre son pays ! Il faut relativiser et prendre du plaisir, même dans la souffrance. Sinon ça n’a aucun intérêt.