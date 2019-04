"Koh-Lanta 2019" - Boule noire, réunification et double élimination : ce qu’il faut retenir de l’épisode 7

Place à l’épreuve d’immunité individuelle. En ligne, les 14 survivants doivent tenir en équilibre sur une structure en retenant un disque au bout de chaque bras. Mais il y a une alternative : tout lâcher tout de suite et traverser un chemin d’obstacles, avec à la clé un collier d’immunité pour le premier qui tapera le poteau. Chloé, Sophie, Mohammed et Alexandre se lancent. Et c’est Mohammed, le vaillant restaurateur, régulièrement privé d’épreuve à cause de la boule noire, qui l’emporte.





Ils ne sont plus que 10 en équilibre pour le trophée d'immunité. Steeve, Brice et Cindy chutent au bout de quinze minutes. Cyril, Aurélien, Angélique et Nicolas échouent à leur tour. L'indestructible Béatrice termine à la troisième place au bout de 40 minutes. La victoire se joue entre Maud et Maxime. La candidate belge l’emporte au bout du suspense, félicitée par son compatriote Nicolas.