"Cindy a une stratégie de malade" : les confidences d'Angélique après son élimination de Koh-Lanta

LCI : On vous a senti très émue de quitter l’aventure. Comment avez-vous vécu votre élimination?

Angélique : J'étais très triste. Je m'étais dit que je n'allais pas pleurer, mais j'ai craqué. J'ai eu du mal à m'arrêter d'ailleurs. Mais bon, c'est le jeu, il a bien fallu que je digère. Je trouvais ça injuste car on disait tous qu'on allait voter pour Nico, car on voulait éliminer quelqu'un qui voulait partir. Et au final c'est dur à encaisser même si je savais que j'allais être éliminée.





Vous avez également été déçue de ne pas avoir été aidée par Steeve, qui aurait pu vous donner son collier d'immunité, sachant que vous étiez en danger…

J'ai été déçue que Steeve ne soit pas venu pour me dire "je te le donne" ou "je ne te le donne pas". Peu importe sa décision, j'aurai aimé qu'il vienne me parler car il a vu que j'étais super triste. On a quand même fait partie de la même équipe. Après je ne lui en tiens pas rigueur, mais je ne comprends pas pourquoi il a été aussi froid et dur avec moi.





Cette saison, il y a eu beaucoup de stratégie dans le jeu. Si c'était à refaire, changeriez-vous quelque chose dans la vôtre ?

Si c'était à refaire, je ferai autrement, oui. J'irai plus vers les personnes stratèges, je tenterai le tout pour le tout. Je serai un peu moins bloquée sur mes principes. Là, je me protégeais un peu, j'avais ma petite carapace pour ne pas être déçue et au final je l'ai été. Je me dis que j'aurai du y aller franco, en fait. Ce n'est pas grave, on apprend de ses erreurs.