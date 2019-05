"J'étais apprécié de tout le monde" : Mohamed "sous le choc" de son élimination de "Koh-Lanta"

Pour vous, qui est le meilleur aventurier ?

Si on parle au mérite, c'est Maxime. Ça reste l'aventurier le plus complet. C'est un vrai compétiteur. Il est loin devant les autres dans les épreuves et dans la survie.





Et le pire ?

Je dirais Angélique. Elle n'a gagné aucune épreuve à ma connaissance. Et puis sur le camp, elle ne faisait pas grand-chose non plus.





Qui vous a le plus déçu ?

Au niveau des capacités, c'est Victor. Il avait tout pour aller très loin, il est très fort, je lui tire mon chapeau. Il serait allé très loin s'il n'était pas tombé chez les Rouges.





Qui voulez-vous voir partir ?

C'est difficile à dire car à ce stade de la compétition, personne ne mérite de partir. Mais par rapport à mon coup de chaud, je dirais Cyril.





Qui mérite de gagner "Koh-Lanta" ?

Maxime le mérite par rapport à ses capacités, comme je l'ai dit auparavant. Mais Cindy aussi. J'ai appris à la connaitre, et je l'apprécie énormément. Cindy, c'est la stratège cette année. Je la félicite car elle va toujours au bout de ce qu'elle fait et elle l'assume toujours.





Etes-vous resté en contact avec d'autres aventuriers ?

Pas tous car on a nos obligations et nos vies privées. Mais je suis en contact avec Frédéric avec qui j'ai fait le marathon de Paris, et Maxime que j'ai vu deux ou trois fois à Strasbourg et avec qui j'ai passé du temps.