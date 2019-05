Rififi autour du courrier, coup de maître et élimination surprise : ce qu'il faut retenir de l'épisode 11 de "Koh-Lanta"

Très vite, la tension est montée d'un cran lorsque les aventuriers ont reçu une bouteille leur indiquant qu'ils allaient recevoir une petite surprise pour leur remonter le moral. Si certains espéraient de la nourriture, Mohamed et Nicolas rêvaient de recevoir du courrier de leurs proches, et surtout d'avoir des nouvelles de leurs enfants. Envoyés chercher le cadeau sur l'île voisine, Cyril et Steeve ont découvert une malle pleine de victuailles ainsi que du courrier pour chaque aventurier. Ne pouvant emporter que 5 objets (ils n'ont pas trouvé le nombre suffisant d'amulettes cachées pour pouvoir tout embarquer), ils ont décidé de prendre le courrier des 3 filles (qui avaient auparavant gagné au jeu de la courte-paille, vous suivez ?) et de ramener du riz et des pâtes. Une décision qui a rendu fous Mohamed et Nicolas, qui espéraient avoir leurs lettres. De vrais enfants gâtés…





Alors que Cindy, Clo et Maud pleuraient de joie en découvrant leur courrier, Mohamed et Nicolas mettaient en place leur stratégie avec Steeve pour éliminer Cyril. Maxime, qui au passage a remporté l'épreuve d'immunité, était très tenté de voter contre Cyril pour rallier le groupe et se protéger contre une élimination future. Pas de bol pour eux : comprenant bien qu'il était en danger, Cyril a été plus malin. Bénéficiant d'un collier d'immunité (une information qu'il a gardée secrète), il a est parvenu à rallier Maud, Cindy et Aurélien (qui bénéficie cette semaine de deux voix) pour voter contre Mohamed. Une stratégie payante puisqu'à l'issue du conseil, c'est Mohamed qui a été éliminé à la grande surprise de ses alliés. "A Koh-Lanta, soit on se fait manger soit on manger", a conclu avec philosophie le perdant.