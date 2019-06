Koh-Lanta : ses 100.000 euros, le coming-out de Clo... Maud nous dit tout après sa victoire surprise

Ensemble vous faisiez partie de l’équipe des rouges, celle qui enchaînait les défaites et les crises en début d’aventure. C’était mal parti, non ?

Je pourrais vous répondre qu’en réalité on voulait endormir les autres en leur faisant croire que les rouges étaient nuls… mais ce n’est pas vrai ! (rires). Maintenant, je n’ai aucun regret sur ce début d’aventure. La réalité c’est qu’on était bons… mais qu’on avait la peur de gagner. J’ai fait du volley-ball à haut niveau pendant longtemps. On était une bonne équipe. Mais vous pouviez être sûr que si même si on menait 13-9, on réussissait à perdre 13-15 ! C’est un peu ce qui s’est passé avec les rouges. Les conforts, on les gagne facilement. Et après on s’effondre.





Le mental, en revanche, ne vous a jamais fait défaut. D’où vous vient cette force de caractère ?

Je l’ai dit à la fin de l’aventure. C’est grâce à ma petite maman qui a toujours été exemplaire. Elle s’est débrouillée toute seule très tôt avec quatre enfants et elle nous a inculqué une grande solidarité. Elle me disait toujours ‘Maud, j’ai confiance en toi’. Enfant, je ne voulais pas la décevoir. Elle avait déjà assez de travail comme ça. Depuis toute petite, je fais en sorte de ne pas être un poids pour elle. On dit souvent "ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort". Eh bien c’est vraiment ça.