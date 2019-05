Koh-Lanta - Béatrice éliminée à la surprise générale : "Je me suis sentie trahie"

Avez-vous été naïve ? Auriez-vous dû davantage vous mêler aux discussions avant le conseil ?

J’aurais dû, oui. Mais ça voulait dire suivre tous les groupes qui se formaient et qui allaient parler. C’est un peu compliqué, surtout lorsqu’on ne sent pas en danger. Alexandre, lui, se savait en danger durant l’épisode précédent. Moi, non. A partir du moment où bleus et jaunes s’étaient mis d’accord, je ne pensais pas que c’était le moment. D’autant plus que je m’entendais très bien avec les bleus. J’avais l’impression qu’ils partageaient les mêmes valeurs que moi. Maxime, Mohammed, même Cindy que je connaissais moins mais avec qui j’avais discuté les premiers jours… Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’elle propose de me sortir à ce moment-là. Et en même temps, ils ont bien joué, la preuve ! (rires).





Vous êtes-vous sentie trahie ? Ou le mot est un peu trop fort ?

Sur le moment, je me suis sentie trahie, oui. Parce que je m’entendais bien avec Maxime. Je me rappelle que lors de la composition des équipes, j’ai senti qu’on avait les mêmes valeurs. J’aimais sa façon d’apprendre aux autres. Il était très généreux, il nous donnait beaucoup de conseils. Quand on échangeait je trouvais que c’était quelqu’un d’honnête. Alors pourquoi faire ça alors qu’on avait décidé autre chose ? Sur le moment, ça m’a vraiment déçu.