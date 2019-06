"Je n'avais jamais vu le double jeu de Clo" : Maxime tire les leçons de son élimination de "Koh-Lanta"

Comment s’est passé le retour à la réalité en France ?

Trois jours après mon retour, je travaillais comme prof d'EPS. Mais l'adaptation n'a pas été trop difficile puisqu'avec mon métier de guide d'expédition, je suis habitué à alterner les moments en zone isolée avec les moments de travail plus conventionnel. Le retour a été plus difficile pour d'autres.





Quelle est la première chose que vous avez faite en rentrant ?

J'ai mangé un burritos, j'avais focalisé là-dessus quad j'étais dans le jeu ! Ensuite, je me suis promis de mettre tout en œuvre pour trouver le boulot qui me convient et provoquer la chance.





Quel est le travail qui vous convient réellement ?

Je me lance dans la conception et l'encadrement de voyages d'aventure. Je suis en train de concevoir un raid sportif 100% féminin pour une entreprise. Je vais aussi encadrer des week-ends de formation à la survie.





Pour vous, qui est le meilleur aventurier ?

Je dirais Brice, qui a été un vrai coup de cœur. J'aurais aimé le voir aller plus loin. Et dans ceux qui restent, Maud, car elle a les mêmes valeurs que moi au niveau du scoutisme et de la vie rustique. On a vécu des choses similaires et on s'est toujours battus elle et moi. Elle a une bonne force mentale.