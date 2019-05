"Koh-Lanta" : plus que 6 candidats en lice après l'élimination de Nicolas et l'ultime coup de poker raté de Maxime

Sonnés par l'élimination de Mohamed la semaine dernière, les aventuriers se sont vite remis de leurs émotions dans le 12ème prime de "Koh-Lanta", diffusé ce vendredi 31 mai sur TF1. Cyril, qui a bien failli passer à la trappe, décide de ne pas perdre de temps et met en œuvre une nouvelle stratégie pour sauver sa peau. Il se rapproche rapidement d'Angélique qui, de son côté, lui assure son soutien. Les deux aventuriers ont un but commun : rallier Chloé pour éliminer Nicolas au prochain conseil. Mais Maxime, fin stratège, n'a pas dit son dernier mot. De son côté, il tente lui aussi de gagner les faveurs de Chloé pour l’associer à son groupe composé de Steeve et de Nicolas. Seul impératif : comme toutes les semaines, Maxime doit gagner l'immunité, car il reste dans le collimateur de la majorité des aventuriers et surtout de Cindy, qui n'hésitera pas à l'éjecter à la première occasion.





Sans surprise, Maxime remporte l’épreuve de confort, qu’il décide de partager avec Steeve. Les deux hommes partent donc à la pêche bras dessus, bras dessous. Steeve est très ému car la pêche lui rappelle ses fils. Mais il l'est encore plus quand il voit le gros poisson qu'ils ont réussi à attraper et qu'ils vont pouvoir déguster pour le dîner. Sur le camp, ce n'est pas la grande forme pour Maud, qui s'est fait mal aux côtés en chutant durant l'épreuve de confort. Cindy continue, quant à elle, l'opération séduction avec Chloé, dont le vote fera certainement la différence. Complètement perdue, Chloé, qui ne sais plus où donner de la tête, dit oui aux deux alliances...