"The Voice" : Poupie, Whitney, Gage, Arezki et Geoffrey… Ils ont décroché leur ticket pour les live !

C'était la dernière ligne droite avant le début des grands shows en direct. TF1 diffusait ce samedi la seconde et dernière soirée des battles de "The Voice". Après avoir passé l'épreuve des auditions à l'aveugle, puis les K.O., les derniers candidats en lice ont tout donné pour se démarquer et convaincre leurs coachs respectifs qu'ils avaient les épaules pour continuer l'aventure. Poupie, Laureen, Clément, Whitney, Pierre, Arezki, Geoffrey et Gage ont ainsi gagné leur ticket pour ces live de "The Voice" qui débuteront samedi prochain.





Les heureux élus ont sorti leur épingle du jeu au cours d'une soirée riche en émotions où, comme la semaine dernière, les coachs n'ont pas hésité à briser les règles pour former la meilleure équipe possible. Souvenez-vous, samedi dernier, Mika décidait de garder London Loko et Albi, tandis que Soprano faisait naître un trio inédit formé par les Scam Talk et Mayeul. Ce samedi soir, Mika a de nouveau créé la surprise en éliminant deux talents d'un coup (Louna et Godi). Quant à Jenifer, elle a imité Soprano en créant à son tour un duo avec Arezki et Geoffrey, qu'elle a choisi de garder tous les deux.





Voici le récapitulatif des équipes par coachs :





Equipe Jenifer : Leona Winter, Sidoine, Poupie, le duo Arezki et Geoffrey.

Equipe Mika : London Loko, Albi, Gjon's Tears et Whitney.

Equipe Soprano : Mayeul et Scam Talk, Vay, Clément et Gage.

Equipe Julien Clerc : Théophile Rénier, Léonard, Laureen et Pierre.