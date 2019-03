"The Voice 8" - "Tu es mon coup de cœur" : Valentin séduit Soprano avec "Back to Black" de Amy Winehouse

C'est lui qui a ouvert le bal pour cette cinquième soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". Et il a fait un carton. Valentin, un jeune étudiant âgé de 21 ans, n'avait pourtant jamais chanté sur scène devant un public. Planqué dans sa chambre, ce jeune Strasbourgeois avait jusqu'ici posté des vidéos de reprises sur Internet. Pour cette grande première, il a choisi de chanter "Back to Black", d'Amy Winehouse, qu'il a réinterprétée à sa manière en mélangeant l'anglais et le français. Et le résultat est absolument jubilatoire. Avec sa voix à la fois profonde et douce et son émotion à fleur de peau, il a touché Jenifer, Soprano et Mika, qui n'ont pas tari d'éloges à son égard.





"Tu chantes très, très, très bien, et c'est pour ça que j'ai appuyé. C'est tout ce que j'ai à dire", a commencé Mika. "Tu me fais penser à mon ami Slimane quelque part", a confessé Jenifer. "Toute la dextérité qu'il a dans cette voix, le velours. Et tu as forcément le truc en plus, parce que si c'était seulement du Slimane je n'y serai pas allée, il en existe déjà un. Mais tu as cette force, tes pieds sont très bien ancrés sur terre (…) et tu peux nous faire voyager très loin, dans une autre galaxie. Tu m'as emmenée ailleurs", a poursuivi la jeune femme.